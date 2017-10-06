Август стал рекордным по объему выдачи ипотеки

/Общество/

За восемь месяцев 2017 года выдано более 600 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1,1 трлн рублей.

Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22% - в денежном. Статистика Банка России свидетельствует о продолжении рекордного роста на рынке ипотеки. Ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года – 10,34% на первичном рынке и 10,7% – на вторичном жилье. Ставки предложения крупнейших банков с августа 2017 года начинаются от 9,5%, а в сентябре 2017 года АИЖК снизило ставку до 9%. Это ставки по кредитам, которые будут выданы в четвертом квартале 2017 года.