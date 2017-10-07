Нобелевскую премию мира получила Международная компания по запрещению ядерного оружия

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За усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям его применения. Движение добилось подписания соглашения о запрете ядерного оружия. Он был принят 7 июля. На сегодняшний день договор подписали 53 государства, но среди них нет ни одной ядерной державы. Интересы государств могут перевесить здравый смысл общественных организаций, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

«Компания действительно делала все от нее зависящее для привлечения людей к проблеме ядерного оружия. Она пропагандировала идею о том, что последствия применения ядерного оружия будут катастрофическими. Это вроде всем известно. С одной стороны, мы часто перестаем задумываться обо всем известных истинах. С другой стороны, не так сильно сегодняшняя ситуация зависит от общественных организаций. Ведь решение о присоединении к Договору принимает правительство. Конечно, организации могут создать общественные настроения, которые правительству будет очень трудно не замечать. Но ядерная тема настолько серьезна, что интересы государств, понятые как интересы армии, могут перевесить даже здравый смысл общественного мнения. Эта организация много делает. Успехи скромные, но это не их вина. Это сегодняшняя жизнь. Если бы американцы так размашисто не входили в Ирак, в Афганистан, интерес к ядерному оружию был бы гораздо меньше. Конечно, выбор победителя связан в первую очередь с взрывоопасной ситуацией вокруг КНДР. Но я не согласен, что сейчас самая острая ситуация в истории. Наверное, в 40-е годы она была острее. Но это точна вторая по остроте за всю историю атомного и ядерного оружия на Земле», - рассказал эксперт.

Источник: радио Sputnik