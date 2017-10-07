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На Кубани разыграют медали краевого чемпионата по ловле донной удочкой

7 октября, в станице Новокорсунской Тимашевского района, пройдёт лично-командный чемпионат Краснодарского края по ловле донной удочкой. Около 50 спортсменов со всего региона закинут снасти в реку Левый Бейсужёк.

В зачёт этих соревнований идёт белая рыба – карась, плотва, уклейка, карп… На выбор будущему улову будет предложен широкий ассортимент насадок – от опарыша и червя, до мотыля и кукурузы.

Стоит отметить, что после взвешивания рыба будет отпущена обратно в реку.

Источник: Министерство физической культуры и спорта

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Категория: Новости / Общество

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