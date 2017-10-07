В госдуме предлагают установить квоту для внеконкурсного приема инвалидов в колледжи

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На рассмотрение Государственной Думы поступил проект федерального закона №279212-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части защиты прав инвалидов на получение среднего профессионального образования», инициированный депутатом Олегом Смолиным.

«Законопроектом устанавливается, что при приеме в профессиональные образовательные организации по конкурсу инвалиды принимаются вне конкурса по квоте, аналогично тому, как это установлено при приеме инвалидов в высшие учебные заведения для освоения образовательных программ бакалавриата и специалитета, за исключением проведения вступительных испытаний», - отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас среднее профессиональное образование является общедоступным, но если число поступающих превышает бюджетные места, прием осуществляется по конкурсу документов об образовании (свидетельств, аттестатов).

Как подчеркивает автор, законопроект направлен на повышение возможности получения инвалидами профессионального образования и повышение уровня занятости инвалидов, обеспечение их права на достойный труд



