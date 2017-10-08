Игорь Дяченко поздравил курсантов Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД в связи с принятием присяги

/Общество/

«Это не просто торжественная церемония, а важны этап в вашей жизни. Сегодня вы присягаете на верность государству, берёте на себя ответственность за охрану общественного порядка», - говорится в приветствие. В этом году филиал отмечает 20-летие со дня своего основания.

Он начал деятельность в сложное время в 1997 году, когда на всём Черноморском побережье ощущался страшный кадровый голод квалифицированных специалистов.

Тогда начальником Новороссийского филиала Краснодарского юридического института МВД России был назначен полковник милиции Бондарев Пётр Алексеевич, имеющий огромный опыт работы в практических органах МВД и прошедший свой путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника УВД г. Новороссийска.

Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией города он сумел восстановить здание, подобрать команду единомышленников и создать эффективную систему подготовки молодых кадров.

Первые занятия проводились в армейских палатках, еду для курсантов готовила полевая кухня на дровах, а все службы размещались в металлических вагончиках.

За минувшие годы Новороссийский филиал накопил огромный опыт и наработал большой авторитет, как среди ВУЗов, так и в системе внутренних дел.

Сегодня в филиале созданы все необходимые условия для качественного проведения учебно-воспитательной работы, участия курсантов, слушателей и студентов в научных исследованиях, их физического и духовного развития.

Сюда стремятся попасть выпускники школ со всех уголков России. В Новороссийском филиале Краснодарского университета МВД России обучаются будущие специалисты для органов внутренних дел Черноморского побережья, республик Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и других регионов Российской Федерации.