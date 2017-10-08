На Кубани жители выбирают лучшего участкового уполномоченного полиции

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На официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю дан старт онлайн- голосованию за участников регионального этапа всероссийского конкурса "Народный участковый-2017". В нем принимают участие 15 участковых уполномоченных полиции, которые стали победителями первого этапа конкурса, проводимого среди участковых территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края.

Ознакомиться с анкетами и проголосовать за конкурсантов можно на официальной странице конкурса «Народный участковый -2017» на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю. После изучения представленных материалов пользователи смогут отдать свои голоса лучшему, по их мнению, участковому уполномоченному полиции Кубани.

Завершится голосование 16 октября 2017 года.

Итоговое голосование за победителя всероссийского конкурса «Народный участковый – 2017» состоится на официальном Интернет-сайте МВД России.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю