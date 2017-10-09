Барон Будберг Александр Андреевич владел Клястицами (1853–1914)

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Будберги — дворянский и баронский род, происходящий от Теодорика Будберга, жившего в 1136 г. в Вестфалии, откуда Будберги в XIII в. переселились в Ливонию, Курляндию и Швецию. Обер-лейтенант и ландрат лифляндский, Леонард-Густав Будберг, в 1693 г. был пожалован Карлом XI в баронское достоинство. В числе первых офицеров русской службы были: Теодор-Отто Будберг (1779—1840), участник войны 1812 и 1813 годов, и Людвиг-Карл Будберг (1775—1829), генерал-лейтенант.

По владетельному дому в Вестфалии Беннингаузен некоторые из Будбергов прозываются Беннингаузен-Будберги (нем. Budberg und Baron Bonninghausen gen. Budberg). Первоначально, в 1620 г., род Будбергов, записанный в матрикул курляндского дворянства, потом, по владению имением, был внесён и в родословные книги губерний Московской, Новгородской и Тульской.

Будберг Александр Андреевич

Окончил университет. Служил в лейб-гвардии Гусарском полку. Начальник Канцелярии прошений, на Высочайшее имя принимаемых. Член Государственного Совета (1905). Был женат на графине Евгении Эдуардовне Тотлебен (1860—1954), дочери военного инженера, героя обороны Севастополя генерала Э. И. Тотлебена. Их дети: Андрей (1884—1905) u Эдуард, Мария, Инна, Вера, Елена.

Образование получил на юридическом факультете Петербургского университета, по окончании которого со степенью кандидата прав в 1875 начал службу в Департаменте Министерства юстиции. Отбыв в 1876 воинскую повинность, в 1877 вновь поступил на военную службу в лейб-гвардии Гусарский полк. Произведенный в портупей-юнкера, а затем в корнеты, принял участие в русско-турецкой войне 1877—78, за переход через Балканы награжден орденами Св. Анны 4-й степ., Св. Станислава 3-й степ, с мечами и бантом. По окончании войны, с 1879 служил по ведомству МВД в Одессе и Вильно.

С 1882 делопроизводитель в Военно-походной канцелярии Е.И.В., а с 1883 помощник начальника канцелярии Императорской Главной квартиры.

В 1887 сопровождал императора Александра III в его поездках по России, а также в Германию и Австро-Венгрию.

В 1891—93 помощник начальника, а в 1893—95 начальник Канцелярии прошений, на Высочайшее имя приносимых при Императорской Главной квартире. Александр Андреевич Будберг владел Клястицами.

В 1895—99 товарищ главноуправляющего, а в 1899—1913 главноуправляющий Канцелярией Е.И.В. по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых.

В августе 1905 назначен членом Государственного совета.

В 1905 принимал деятельное участие в особых совещаниях по вопросам, связанным с преобразованием государственного строя России, автор одного из первых проектов Манифеста императора.

С 1906, после преобразования Государственного совета в верхнюю палату, входил в число присутствующих членов.

С 1908 статс-секретарь Е.И.В. Состоял шталмейстером, гофмейстером, а с 1912 годажил в Санкт-Петербурге по адресу: Коломенская улица, дом 15. 1914 — обер-егермейстером Высочайшего Двора. Удостоен ряда высших российских орденов, в том числе ордена Св. Александра Невского. Ушел из жизни Александр Андреевич 11 апреля 1914.

Источник: Список руководителей внешнеполитических ведомств России

Министерство иностранных дел Российской империи.

Источник: Материал подготовил краевед Андрей Буховецкий