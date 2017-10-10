Временное прекращение подачи воды

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В связи с выполнением МУП МО г/к Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» ремонтных работ на городских сетях города-курорта Геленджик с 08.00 часов до 17.00 часов 11 октября 2017 года будет прекращена подача воды абонентам:

- присоединения перемычка 12 км, ул. Гольмана и ул. 2-ая Балка МУП «Водоканал города Новороссийска»,

- ОАО «Новоросцемент», ООО «Новоэкосервис», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Черномортранснефть», ООО «Мортранссервис-НХБ», Новороссийский филиал ФГКОУ ВПО «КУ МВД РФ».

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Источник: ГУП КК "Кубаньводкомплекс"