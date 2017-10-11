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В Новороссийске полицейские проводят профилактические работы в рамках мероприятия "Охотник"

С 5 октября по 8 ноября 2017 года на территории города Новороссийска проводится комплексное профилактическое мероприятие под условным названием "Охотник". Цель этого мероприятия – исполнение законодательства в сфере оборота гражданского оружия, выявление и раскрытие преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушением правил хранения, ношения и использования гражданского оружия.

Совместно с полицейскими в  мероприятиях примут участие представители Росгвардии, казачества и добровольные народные дружины.

Будут осуществляться  проверки граждан - владельцев оружия, в ходе которых  правоохранители проверят наличие и условия его хранения, а также проведут беседы о недопустимости нарушений установленного порядка ношения и применения оружия и наступлении ответственности.

Источник: Пресс-служба Управления МВД России по г. Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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