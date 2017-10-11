Библиотека будущего на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

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В рамках культурной программы ВМФС официальный партнер фестиваля Издательская группа «Эксмо-АСТ» представит масштабный проект «Библиотека будущего», который будет посвящен культурным трендам, актуальным сегодня и в будущем.

В программе «Библиотеки будущего» – мероприятия, отражающие многогранность современной литературы. 2017 год объявлен в России годом экологии и особо охраняемых природных территорий. О том, какие заповедные места и национальные парки есть в России, чем они интересны, расскажет Петров Вадим Олегович, сопредседатель-статс-секретерь Экологической палаты, при поддержке которой вышла книга «Национальные парки России – от А до Я».

Совместно с телеканалом Viasat Premium HD гости фестиваля увидят выставку, посвященную 70-летию Стивена Кинга. В экспозиции будут представлены плакаты, раскрывающие неизвестные эпизоды со съемок фильмов, снятых по книгам выдающегося писателя.Любителей комиксов ждут лекция «Российский комикс: в поисках национального героя» и выставка «Большой и мягкий комочек счастья» художника Сары Андерсон из Бруклина, с творчеством которой знакомы практически все пользователи интернета.

Организаторы фестиваля «Русские рифмы» Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр проведут акцию «Зарифмуй на фестивале» - все желающие смогут записать видео, прочитав фрагмент прозы или стихотворение. Все видео будут размещены наYoutube-канале фестиваля. Также пройдут поэтические дуэли «Русские рифмы» - авторы стихов со всех концов света посоревнуются в чтении стихотворений на глазах у публики.

В рамках стенда «Библиотека будущего» будут представлены Мобильные библиотеки. Это совместный социально-образовательный проект Российского книжного союза, ЛитРес и издательской группы «Эксмо – АСТ». Его цель – повышение интереса населения России к чтению и развитие легального рынка электронных книг. Проект предполагает размещение в общественных местах конструкций с изображением обложек книг и ссылкой, по которой любую из этих книг можно скачать бесплатно. Также чтобы получить книгу, можно просканировать QR-код с плаката. Мобильные библиотеки – это классическая литература и современные книги популярных авторов. Любой участник фестиваля сможет скачать на свой смартфон или планшет понравившуюся книгу или всю библиотеку.

А в «Студии перевода» можно будет получить перевод своего литературного произведения на любой из официальных языков фестиваля на открытке, текст которой будет написан мастером каллиграфии.

Интеллектуалов ждет SmartBattle – соревнование по японской системе тренировки мозга Ken-Ken, а «гиков» – совместный проект Издательской группы «Эксмо-АСТ» и агентства ТАСС «Виртуальные очки и проекты «100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ», в рамках которого можно будет погрузиться в виртуальную реальность благодаря использованию VR-технологии.

Об экологии человека гости площадки «Библиотека будущего» будут говорить с мастером современной прозы Олегом Роем, со звездами Instagram Любовью Соболевой и Артёмом Сенаторовым обсудят инструменты продвижения идей и брендов в соцсетях, а от авторов серии Online-бестселлер Эли Фрей и Ив Престон узнают, как в 18-20 лет писать книги, которые становятся суперпопулярными. Встречи с Сергеем Лукьяненко, Эдуардом Овечкиным, Мариной Степновой, Яной Вагнер, Анной Матвеевой и другими мастерами прозы позволят читателям из разных стран обсудить актуальные вопросы современной литературы и её интеграцию в другие жанры актуального искусства.

Также гостям фестиваля будут представлены такие проекты как всероссийская акция-конкурс Корпорации «Российский учебник»«Народное сочинение», совместный проект холдинга и Благотворительного фонда Константина Хабенского «Уроки добра».

Источник: Пресс-служба площадки "Библиотека будущего" на ВФМС.