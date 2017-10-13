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Известные российские пранкеры Вован и Лексус презентовали свою книгу " По ком звонит телефон "

Известные российские пранкеры Вован и Лексус в среду 11 октября побывали в единственном в России музее , посвященному современному военному конфликту на русском Донбассе. 

Не смотря на то что время для встречи было не самое удачное , середина буднего дня , погодные условия и другие причины , в зале " Музея воинской доблести Донбасса " яблоку было негде упасть. Пранкеры презентовали свою книгу " По ком звонит телефон " , поговорили о Донбассе , Украине , США , даже рассказали будет ли продолжение истории с Лимпопо ) Прошлись по персоне светской львицы Ксении Собчак и раскрыли тему по взаимоотношениям со спецслужбами.

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Категория: Новости / Общество

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