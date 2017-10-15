Кубанцам представят обновленное издание региональной Красной книги

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Как напомнил заместитель руководителя ведомства, 4 и 5 октября мировая экологическая общественность отметила Всемирный день животных и Всемирный день охраны мест обитаний. В Год экологии и особо охраняемых природных территорий-2017 краевое министерство природных ресурсов выполняет большой объем работы в области сохранения биоразнообразия, в частности, сохранения и восполнения охотничьих ресурсов и краснокнижных видов животных, добавил Олег Сизов.

Сегодня на территории Кубани обитает более 60 видов охотничьих животных и насчитывается 140 тысяч охотников. Так, впервые в 2017 году выдача разрешений на охоту проводится и через МФЦ, впервые можно получить разрешение на добычу сразу всех видов охотничьих животных, что существенно сокращает время получения соответствующих соответствующих документов.

Кроме того, Олег Сизонов рассказал, что в конце 2017 года вниманию жителей Кубани будет представлено обновленное третье издание Красной книги. Она является эффективным инструментом для формирования программ по сохранению биологического разнообразия, сообщил заместитель министра природных ресурсов региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края