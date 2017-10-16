В Новороссийске свёрстан и готов к обсуждению бюджет на 2018 год

/Общество/

Каждый житель сможет дать оценку и внести своё предложение в итоговый документ. А чтобы его мнение было учтено, замечания нужно письменно направить по адресу: 353900, г. Новороссийск, ул. Советов, д.18.

Планируется, что собственные доходы города возрастут на 300 млн рублей от первоначального бюджета 2017 года, однако поставлены более амбициозные задачи.

Сегодня в администрации муниципального образования город Новороссийск прошла рабочая встреча по подготовке проведения публичных слушаний.

- Слушания состоятся 23 октября 2017 года в 11 часов в большом зале администрации города, - проинформировала заместитель главы города по вопросам экономики и финансов Светлана Калинина. – Постановление вышло 5 октября, сейчас идёт сбор и обработка предложений новороссийцев.

В этом году помимо самого бюджета 2018 года впервые сформирован и проект главного финансового документа города на трёхлетний период – с 2018 по 2020 годы. Помимо этого участникам публичных слушаний будет предложена анкета-опросник по основным направлениям документа.

Источник: пресс-служба администрации