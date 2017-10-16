Ясенская коса в опасности?

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Чиновники отказались предоставить Экологической Вахте материалы на общественную экспертизу из опасений "неожиданных" для себя выводов.

Минприроды Краснодарского края отказалось предоставить Экологической Вахте по Северному Кавказу материалы обследования Ясенской косы, на основании которых краевое Минприроды собирается создавать на косе особо охраняемую природную территорию (ООПТ), для проведения общественной экологической экспертизы. Материалы нам не дали совершенно намеренно: с целью сорвать само проведение общественной экспертизы.

ЭкоВахта уже рассказывала о том, какая абсурдная ситуация сложилась вокруг проекта ООПТ на Ясенской косе. С одной стороны, краевые власти согласились с идеей того, что Ясенской косе необходимо придать охранный статус, но с другой - захотели установить для неё столь слабый охранный режим, который не только не поспособствует улучшению экологической ситуации на косе, но лишь законсервирует сложившиеся там порочные практики хозяйственной деятельности – а это особенно выгодно краснодарскому предпринимателю Сергею Захурко, у которого в аренде находится вся территория косы.

По какой-то непостижимой причине чиновники Минприроды яростно лоббируют интересы этого коммерсанта, деятельность которого уде не раз приводила к скандалам и конфликтам с местным населением. Господин Захурко занимается на Ясенской косе "охотхозяйственной и рекреационной деятельностью", но на деле организует для высокопоставленных силовиков нечто вроде тира: выпускает в лес искусственно разведенных фазанов, которых расстреливают прямо из автомобилей.

Для финансирования этого сомнительного развлечения, которое язык не поворачивается назвать охотой, Захурко организует платный въезд на территорию косы, собирая деньги с отдыхающих якобы за "услугу по вывозу мусора".

На территории будущей ООПТ предложили ограничить и ввести в цивилизованные рамки стихийный туризм (что правильно), но для "охотхозяйственной деятельности" того же самого сделано не было, хотя по степени негативного воздействия на животный мир охота намного превосходит пляжный туризм.

Во-вторых, есть большие проблемы с границами будущей ООПТ, которую создали в виде "лоскутного" одеяла - из двух изолированных друг от друга частей (сама Ясенская коса и часть прилегающей к ней с юга балки Великой). В "основной" части ООПТ, впрочем, тоже есть дыра: из границ охраняемой территории - притом в самой ценной её части - вырезан большой участок.

Но даже эти нюансы меркнут на фоне "гениального" решения установить границы ООПТ по береговой полосе. Дело в том, что сама Ясенская коса - крайне нестабильное песчано-ракушечниковое образование с постоянно меняющимися очертаниями берегов. Корневая часть косы активно размывается со стороны Азовского моря, тогда как "голова" косы, напротив, прирастает за счет переносимого морским течением с юга ракушечникового материала. Установив границу по кромке суши, как на том настаивает краевое Минприроды, можно лишь добиться того, что площадь особо охраняемой природной территории будет уменьшаться каждый год.

Практически все доводы общественности (ЭкоВахта, в частности, предлагала изначально вынести границу ООПТ в море, что позволило бы держать границы в ООПТ в неизменном виде, а самой косе - "гулять" внутри них, как угодно.

После того, как 11 сентября этого года краевое Минприроды начало процесс государственной экологической экспертизы материалов обследования Ясенской косы, Экологическая Вахта заявила общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ) тех же материалов: по закону ОЭЭ проводится до или одновременно с государственной. Мы соблюли все необходимые требования: подали уведомление о проведении общественной экспертизы, собрали комиссию экспертов и запросили материалы обследования Ясенской косы. По требованиям закона владелец (заказчик) материалов (в данном случае - Минприроды Краснодарского края) обязан их предоставить для проведения общественной экспертизы. Отказать в проведении общественной экспертизы органы власти могут лишь в нескольких случаях: например, предмет экспертизы представляет государственную тайну, когда общественная организация, заявившая экспертизу, не имеет в своём уставе полномочий организовывать такой процесс или же когда не соблюдены сроки проведения экспертизы. И хотя заявленная ЭкоВахтой экспертиза не подпадает ни под один из этих случаев, отдел экологической экспертизы Минприроды Краснодарского края попросту отказал в предоставлении требуемого документа, ничего не объясняя. - 22 сентября мы направили запрос о предоставлении окончательной версии комплексного экологического обследования Ясенской косы, приложив копию уведомления о проведении экспертизы - запрос был проигнорирован; - 27 сентября замкоординатора ЭкоВахты Дмитрий Шевченко, присутствуя как наблюдатель на заседании государственной экологической экспертизы, уведомил представителей министерства и членов экспертной комиссии о том, что прошло уже пять дней с момента подачи запроса на предоставление материалов, а они так и не предоставлены. В тот же день в Минприроды был подан ещё одни письменный запрос. - 29 сентября ЭкоВахта направила обращение к министру Сергею Ерёмину, потребовав прекратить нарушение закона об экологической экспертизе и немедленно предоставить материалы по Ясенской косе на общественную экспертизу. - 3 октября представители Экологической Вахты Андрей Рудомаха, Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко пришли в министерство, чтобы лично потребовать материалы. Но вместо изучения материалов (которые опять не были предоставлены - на сей раз под тем предлогом, что "министр ещё не согласовал") пришлось составлять акт об отказе в присутствии начальницы отдела экологических экспертиз Луизы Шандалы, которая сообщила, что государственная экспертиза уже закончена. "Экспертная гонка" привела к тому, что эксперты, проводившие государственную экспертизу, даже не удосужились прочесть материалы - особенно отвратительно была оценена геологическая и гидрологическая часть: "эксперты" даже не смогли понять суть доводов Экологической Вахты о том, почему нельзя устанавливать границу ООПТ по береговой полосе и чем это будет чревато. Разумеется, ни о каком качественном рассмотрении других предложений и замечаний общественности речи тоже не шло. Срыв организованной Экологической Вахтой общественной экологической экспертизы - наглядное свидетельство того, какой бардак творится в краевом природоохранном органе и что организуемые министерством экологические экспертизы - чистая профанация в угоду "нужным" проектным решениям. ЭкоВахта не оставит без надлежащей юридической реакции циничное нарушение требований закона и прав общественной организации. Ясенская коса - намывная песчано-ракушечниковая коса, расположенная в Краснодарском крае (Приморско-Ахтарский район), на восточном побережье Азовского моря, отделяющая Ясенский залив от Бейсугского лимана. Начинается севернее Хутора Морозовского и тянется по направлению к селу Ясенская Переправа, от которой отделена гирлом (проливом). Восточная сторона Ясенской косы и прилегающие мелководья Бейсугского лимана - важное место обитания водоплавающих и околоводных птиц. Во время сезонных пролётов и в летний период здесь насчитывается свыше четырёх десятков видов птиц, включая такие редкие виды, как кудрявый пеликан и лебедь-шипун. Ясенская коса является также одним из важнейших в Краснодарском крае мест обитания степной гадюки.

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу