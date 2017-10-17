В Новороссийске вспоминали святого праведного воина Феодора Ушакова

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В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Новороссийск) состоялись мероприятия, посвященные 200-летию блаженной кончине святого праведного воина Феодора Ушакова.

По традиции, на торжественном построении был проведен ритуал возложения цветов к памятнику адмирала Ф.Ф. Ушакова, с курсантами был организован информационный час, посвященный жизни и подвигам адмирала. К этой знаменательной дате для Университета, были подготовлены экспозиции в музее и выставка литературных изданий в читальном зале библиотеки.

В одной из аудиторий Государственного морского университета была проведена «Ушаковская беседа», посвященная 200-летию блаженной кончине святого праведного воина Феодора Ушакова. На ней присутствовали настоятель Морского кафедрального собора на Малой земле отец Александр, начальник кафедры «Таможенное право» Татьяна Николаевна Тимченко и директор патриотического центра Сергей Яковлевич Ситников. Отец Александр, рассказал курсантам ГМУ о том, как жил Федор Ушаков и боролся «потом и кровью» за Крым и при каких обстоятельствах он был канонизирован к лику святых, как и его родной дядя –старец Феодор Санаксарский.

Татьяна Николаевна Тимченко, рассказала о своей командировке в Финляндию, где 11 октября 2017 года состоялась торжественная церемония имянаречения многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков». Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Сахалин-2» . Именно Татьяна Николаевна стала Крестной матерью нового судна. «Федор Ушаков» будет работать под Российским флагом, порт приписки Санкт-Петербург. Экипаж судна составляет 28 человек.

Ситников Сергей Яковлевич в «Ушаковской беседе», уделил огромное внимание биографии Федора Федоровича. Она включает тот факт, что именно этот человек является одним из основателей Черноморского флота. Образ флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова является символом славы и победоносных традиций Российского флота. Его именем названо множество географических объектов в разных городах, а так же церкви и многие учебные заведения, в том числе и Государственный морской университет в г. Новороссийске.