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29 лет назад на отечественных экранах была показана первая серия «Рабыни Изауры»

В 90-е в Россию пришла новая политика, экономика и сериалы. Ровно 29 лет назад на Центральном телевидении была показана первая серия сериала «Рабыня Изаура». Это открыло окно для целого потока незнакомых сериальных имен. А через несколько лет свои сериалы стали снимать и в России. Раньше просмотр сериалов был традицией, теперь стал потреблением, рассказал в эфире радио Sputnik режиссер, сценарист, креативный продюсер Александр Бойков.

«Мы перескочили очень много этапов, и сравнивать конец 80-х с тем, что происходит сейчас, это как сравнивать современную военную технику с той, которая была 100-300 лет назад. Очень далеко вперед шагнули медиа, интернет-медиа. Сейчас появляются интернет-каналы, которые дают эксклюзивный контент, когда ты можешь сам включить, когда тебе нужно. Ты ни к чему не привязан. С одной стороны, это очень тяжело для каналов, производителей, с другой стороны, это дает огромную выгоду, рекламные возможности. Мы живем в очень интересное время, когда много потоков всего. Можно смотреть сериалы любой страны мира, а не только бразильские. Мы ни в чем не ограничены, и это отсутствие ограничения дает странный эффект, вроде бы есть определенные сериалы, которые смотрят все, но при этом нам не о чем поговорить. Раньше приходили на работу и обсуждали конкретно 135-ю серию "Рабыни Изауры".   Сейчас начинается разговор о сериалах, а не о конкретных сериях. Мы стали одиноки в своих переживаниях по поводу героев сериалов. За исключением телевидения, там это еще хоть как-то сохраняется, и то появляются новые интернет-каналы, где можно смотреть сериалы вперед эфира. Раньше просмотр сериалов был традицией, а сейчас – это потребление. Хорошо это или плохо, судить трудно. Тогда было интересно, потому что всего мало, а сейчас потому, что  всего много. Скорость, ритм жизни поменялись. Сейчас мы можем посмотреть сериал где угодно на смартфоне, а тогда мы могли посмотреть сериал в одном месте и в одно время, и очень переживали, если не успевали – в этом тоже было что-то особенное. Это все размылось, но у нас огромный спектр выбора. В последнее время у людей чувствуется некий голод до сериального контента. Самое главное, предложение и спрос взаимосвязаны. Получается, что мы никак не насытимся, а производители пытаются производить все больше, и все окупается. Никто не намерен снимать сериалы даже среднего качества. У всех производителей есть намерение создать новое, лучшее или, по крайней мере, то, что будут смотреть и что будет интересно. Ни у кого нет задачи снять, чтобы снять. Это из-за огромной конкуренции. Есть большое количество контента на одну аудиторию, есть спрос. Если мы видим некачественный контент, это лишь потому, что на каком-то из этапов что-то пошло неправильно. Или история потеряла актуальность», - рассказал режиссер.

По его словам, индустрия создания отечественных сериалов отличается от того, что делают на Западе.

«В Российских сериалах мы видим одно и то же. В этом виноваты не производители, а зрители. В Америке сериалы производятся по принципу дать что-то новое. Зрителям это нравится, рынок строится на том, что телевидение воспитывает зрителя. У нас ситуация другая. Зритель воспитывает телевидение. Как только пытаются продать что-то иное, это не всегда способны принять. Это большой риск для продюсеров. Создают то, что страна требует. Если вам кажется, что вы это уже видели, и вам это надоело, надо понимать, что огромное количество людей хотят это смотреть. Очень сложно продать у нас на телевидении новую историю. Это грозит либо провалом, либо низким коммерческим потенциалом. В Америке другая модель потребления сериалов. Есть существенная разница – в Америке за просмотр сериала готовы платить деньги. У нас – нет. В Америке еще 10 лет назад покупали кабельные каналы, типа HBO. Собирали огромные деньги на производство контента, этот контент рос по качеству. Теперь контент продается по интернету. У нас мало таких площадок, они работают со сбоями, очень развито пиратство. У нас не настолько уважают производителей сериалов. Если есть хоть малейшая возможность получить что-то бесплатно, наш зритель найдет. Он готов 2 часа искать ссылку, чтобы бесплатно скачать, вместо того, чтобы один раз заплатить 200 рублей. Образец зарубежного сериала – «Игра Престолов». Он растет в своем качестве, как опухоль. Потребление росло, заработанные деньги вкладывались в производство новых серий, качество росло, вырастала аудитория. Сериал попал в свое время и свое место. В России много хороших, неплохих сериалов. Но на нашем рынке я не видел сериалов, которые могут дать пример всем остальным по миру. Хотя много наших сериалов куплено за рубежом, и делается адаптация. Важно отражать действительность в сериалах. Сериал «Друзья» строится на понятной всем истории взаимоотношений – эта история будет актуальна всегда. «Папины дочки»  – тоже проблема, понятная во всех странах. Поэтому этот сериал купили в Германии, в других странах. Сейчас, когда такое количество доступных сериалов с Запада, российские производители пытаются конкурировать актуальностью времени, российской действительности. Если мы создадим свою «Игру престолов», это будет смешно. Если что-то наподобие, но про Древнюю Русь – шансов на успех будет больше. Есть каноны, идеи, которые будут работать всегда. Можно адаптировать один в один, можно поместить в наши реалии. Внедрить наши проблемы, получить что-то совершенно новое», - рассказал Александр Бойков.

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Категория: Новости / Общество

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