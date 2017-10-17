В Новороссийске проходят V Сергиевские духовно-образовательные чтения

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Они являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве с 24 по 26 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Сегодня на Сергиевские чтения собрались делегации 6 муниципальных образований: города-героя Новороссийска, города воинской славы Анапы, города-курорта Геленджика, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

Тема нынешних чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Напутствие участникам форума от митрополита Екатиринодарского и Кубанского Исидора передал руководитель отдела религиозного образования и катехизации епархии протоиерей Александр Игнатов. «В обществе накопилось столько противоречий, что они уже угрожают его существованию. Пора переходить от формата выступлений к конкретным решениям и действиям, - подчеркнул отец Александр, - мы не должны допустить социальной катастрофы».

Актуальность темы V Сергиевских чтений отметил и Дмитрий Коваленко, начальник отдела управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края. «Тематика полностью отражает острые проблемы современности и имеет большое значение, как для настоящего, так и для будущего нашего государства», - сказал Д. Коваленко. Он обозначил болевые точки в вопросах воспитания и нравственного состояния общества, лечением которых необходимо совместно заниматься духовенству, власти, учреждениям образования и культуры.

От имени главы Новороссийск Игоря Дяченко участников форума поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Наталья Майорова. Она заметила, что у любого народа идеи государственного устроения, общественные, гражданские, национальные идеалы неразрывно связываются с идеалами духовно-нравственными. «Мы рады и благодарны тому, что Сергиевские чтения уже пятый раз проходят именно в Новороссийске. Это прекрасная возможность не только обсудить проблемы, но и выработать пути их решения. Мы готовы усиливать совместную работу по нравственному воспитанию подрастающего поколения, на это нацелены все структуры местного самоуправления и системы образования», - заявила Н. Майорова.

В рамках духовно-образовательного форума работают шесть секций: религиозное образование и катехизации, информационной и миссионерской работы, благотворительности и социального служения, взаимодействия с казачеством и Вооружёнными Силами.