/Общество/

В Новороссийске проходят V Сергиевские духовно-образовательные чтения

Они являются региональным этапом Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве с 24 по 26 января по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Сегодня на Сергиевские чтения собрались делегации 6 муниципальных образований: города-героя Новороссийска, города воинской славы Анапы, города-курорта Геленджика, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

Тема нынешних чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Напутствие участникам форума от митрополита Екатиринодарского и Кубанского Исидора передал руководитель отдела религиозного образования и катехизации епархии протоиерей Александр Игнатов. «В обществе накопилось столько противоречий, что они уже угрожают его существованию. Пора переходить от формата выступлений к конкретным решениям и действиям, - подчеркнул отец Александр, - мы не должны допустить социальной катастрофы».

Актуальность темы V Сергиевских чтений отметил и Дмитрий Коваленко, начальник отдела управления по взаимодействию с религиозными и социально ориентированными некоммерческими организациями администрации Краснодарского края. «Тематика полностью отражает острые проблемы современности и имеет большое значение, как для настоящего, так и для будущего нашего государства», - сказал Д. Коваленко.  Он обозначил болевые точки в вопросах воспитания и нравственного состояния общества, лечением которых необходимо совместно заниматься духовенству, власти, учреждениям образования и культуры.

От имени главы Новороссийск Игоря Дяченко участников форума поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Наталья Майорова. Она заметила, что у любого народа идеи государственного устроения, общественные, гражданские, национальные идеалы неразрывно связываются с идеалами духовно-нравственными. «Мы рады и благодарны тому, что Сергиевские чтения уже пятый раз проходят именно в Новороссийске. Это прекрасная возможность не только обсудить проблемы, но и выработать пути их решения. Мы готовы усиливать совместную работу по нравственному воспитанию подрастающего поколения, на это нацелены все структуры местного самоуправления и системы образования», - заявила Н. Майорова.

  В рамках духовно-образовательного форума работают шесть секций: религиозное образование и катехизации, информационной и миссионерской работы, благотворительности и социального служения, взаимодействия с казачеством и Вооружёнными Силами.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 93 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске проходят V Сергиевские духовно-образовательные чтения

13 октября 1900 года увидела свет главная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений»

29 лет назад на отечественных экранах была показана первая серия «Рабыни Изауры»

WorldSkills Russia знакомит участников международного фестиваля в Сочи с рабочими профессиями

Команда «Повелитель Паруса – Азия» - победитель Национальной парусной Лиги 2017