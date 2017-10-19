Первые геленджикские призывники отправились на службу в армию

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Осенний призыв стартовал по всей России 1 октября и завершится 31 декабря. Геленджик на военную службу отправит 104 человека.

Чтобы проводить 9 будущих солдат в армию, 16 октября ранним утром в военный комиссариат города Геленджик пришли представители администрации муниципалитета, совета ветеранов города, и, конечно же, родители и друзья призывников.

Перед отправкой на краевой сборный пункт со словами напутствия к новобранцам обратился военный комиссар города Геленджик Вадим Андриуца, а представители молодежного центра «Пульс» вручили им памятные подарки.

Проходить военную службу геленджичане будут преимущественно на территории Южного военного округа в сухопутных, воздушно-десантных, стратегических и других войсках. Один призывник от Геленджика будет отправлен на службу в Москву в Президентский полк.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик