В домах геленджичан станет теплее

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В понедельник, 23 октября, на территории муниципалитета официально стартует отопительный сезон.

В первую очередь, энергетики подадут тепло в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы Геленджика.

- Обычно отопительный сезон начинался тогда, когда среднесуточная температура в течение 5 суток не превышала +8 градусов Цельсия. Однако в связи с изменением законодательства и обращениями граждан нами подготовлено постановление, согласно которому тепло в жилые дома и в учреждения, на предприятия муниципалитета начнёт поступать в начале следующей недели, - рассказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Геленджика Ирина Сычева.

Отапливать многоквартирные дома и учреждения планируется с помощью 50 котельных и 15 центральных тепловых пунктов. На всех них имеется необходимый запас топлива.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик