В Геленджике состоялся первый городской слёт Союза казачьей молодежи Кубани

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В нем приняли участие более 140 делегатов от классов казачьей направленности общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Союз казачьей молодежи Кубани был образован в сентябре этого года по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева. Планируется, что новое региональное общественное движение послужит становлению яркой и насыщенной общественной жизни молодого поколения

казачества Краснодарского края.

В Геленджике, как и по всему краю, уделяют большое внимание патриотическому воспитанию школьников и развитию казачества. В этом

учебном году в школах города в 52 классах и 7 группах дополнительного образования казачьей направленности обучаются 1277 казачат. Перед началом мероприятия его участники смогли принять участие в различных мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, а также познакомиться с тематической выставкой. Сам же городской Слет казачьей молодежи в Геленджике по традиции

казаков начался с молебна, который совершил протоиерей Владимир Цапков. Со знаменательным событием юных казачат поздравили атаман

Черноморского казачьего округа Сергей Савотин и заместитель руководителя Союза казачьей молодежи Кубани Ксения Евтушенко.

Они призвали школьников беречь и приумножать казачьи традиции, делать всё для укрепления и процветания Кубани, а также пожелали успехов в учебе и во всех добрых делах. О целях и задачах Союза казачьей молодежи собравшимся ребятам

рассказала руководитель отделения Союза в Геленджике Татьяна Водянова. Она же является директором единственной школы в Геленджике, которой на сегодняшний день присвоен региональный статус «Казачья школа».