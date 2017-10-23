Русфонд о Милене Прошенковой

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У малышки атрофия зрительных нервов обоих глаз вследствие опухоли мозга. Для обучения в школе ей нужен в помощь видеоувеличитель, чтобы не отстать от ребят. Милена почти год провела в больница, она так рада вернуться в свою школу, но текст в учебнике и тетрадях она почти не видит... С электронным видеоувеличителем ей будет явно легче читать, писать, считать и чувствовать себя такой же, как другие дети)

Милена Прошенкова, 9 лет, атрофия зрительных нервов, требуется электронный видеоувеличитель. 91 225 руб.

Год назад зрение у дочки резко ухудшилось – она стала низко склоняться над столом, когда читает и пишет. Кроме того, у Милены появились сильные головные боли. Я отвела дочь к офтальмологу, он направил нас на обследование в больницу. У дочки обнаружили доброкачественную опухоль в головном мозге и атрофию зрительных нервов обоих глаз. Диагнозы стали для меня полной неожиданностью: Милена редко болела, нормально развивалась. Нам дали направление в московскую клинику, здесь дочку экстренно прооперировали – удалили опухоль. Самочувствие Милены улучшилось. Но этой весной приступы головной боли вернулись. Потребовалась повторная операция и лучевая терапия. Опухоль удалена. Но теперь Милена правым глазом не видит совсем, левым – очень плохо. Дочка хочет учиться, ей нравится в школе, но она не может ни читать, ни писать – не видит буквы. Врач рекомендует приобрести Милене мощный электронный видеоувеличитель. Но за счет госбюджета такой прибор не предоставляется. А я не могу его купить, из-за болезни дочери у меня нет постоянной работы, с мужем в разводе. Прошу вашей помощи! Елена Багмет, Краснодар, Краснодарский край.

Офтальмолог Детской городской поликлиники №1 Лятифа Понахова (Краснодар): «Для развития навыков чтения и письма Милене необходим стационарный электронный видеоувеличитель. Также прибор позволит избежать избыточного зрительного напряжения».

Как помочь Милене?

– Сделать пожертвование на сайте "Русфонда" (в выпадающем списке выберите "Милена Прошенкова").

– Отправить СМС со словом "ДЕТИ" на номер 5542 (МТС, "Мегафон", "Теле 2" или "Билайн") – со счета вашего телефона будет списано 75 рублей.

– Воспользоваться системой "МТС. Легкий платеж" (со счета мобильного телефона МТС)

– Перевести деньги на банковский счет с помощью онлайн-формы или самостоятельно по реквизитам:

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Милены Прошенковой. НДС не облагается.

– Оплатить счет через отделения Почты России или салоны связи.

– Перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги или электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите "Милена Прошенкова").

– Воспользоваться электронным кошельком или платежными терминалами QIWI.

Подробнее читайте на сайте: https://www.rusfond.ru/letter/56/14673