Звезды предупреждают...Астрологический прогноз...

/Общество/

Наконец то наступила неделя, когда можно реально что-то планировать на длительное время! Сосредоточьтесь на тех желаниях, которые вы вынашивали уже давно, рассчитывайте бюджет, финансовые вопросы, включая долгосрочные вложения денег. Настроение отличное, вы чувствуете перемены к лучшему, и это действительно так.

Романтически отношения у многих вышли из кризиса, и теперь в вашей жизни царит гармония. Вы становитесь добрее и приветливее. Пользуйтесь всем тем, что дает вам эта неделя.

Овен 21 марта – 20 апреля

Овны считаются самым позитивным знаком Зодиака, а сейчас, когда вы чувствуете, что дела начинают идти в гору, ваше настроение превосходное. Понедельник нужно полностью посвятить финансовым вопросам, какими бы сложными они не казались ранее, теперь все продвигается успешно. Среда – неплохой день для общения с начальством, самые ваши жесткие требования к работе будут услышаны. Вы со всеми сможете найти общий язык.

В конце недели Овны сосредоточены на личных отношениях, причем проявят инициативу, которая только пойдет вам на пользу. Если завязалось новое знакомство, оно продлится долго.



Телец 21 апреля – 21 мая

Тельцам начинает казаться, что кто-то пользуется вашей добротой и щедростью, и с этим нужно разобраться. Вы действительно становитесь более наблюдательной, и проясняете моменты, которые ранее от вас были скрыты. К сожалению, это коснется дружеских отношений, и вас ждет разочарование. Во вторник вероятна встреча, которая многое прояснит в этом отношении.

Тельцы с неохотой выполняют возложенные на них обязанности на работе. Но выяснять отношения сейчас не стоит, у Тельцов вероятны увольнения. Выходные вы стремитесь провести подальше от дома, чтобы наедине с собой о чем-то подумать.



Близнецы 22 мая – 21 июня

Близнецы, вам явно не сидится на одном месте, вам нужны перемены! Причем, пока вы сами не понимаете, в какой они должны быть сфере, вас волнует действительно все. Неплохо было бы решить хотя бы один вопрос, например, стоит ли сейчас заниматься поисками работы, которая вам надоела или дождаться лучших времен. Если есть предложение, рассмотрите его во вторник.

Близнецы никогда не отличались особой романтичностью, но, похоже, что пора подумать о том, что немного сентиментальности в отношениях вам бы не повредило. Относитесь бережнее к своему партнеру! Воскресенье побудьте вдвоем, и это вам запомнится на неделю!



Рак 22 июня – 23 июля

Раки на эту неделю могут запланировать слишком много дел, слегка переоцениваете свои силы. Но у вас кипит энергия, а такое бывает нечасто. Не удивительно, если вы вдруг возьметесь за ремонт, который давно откладывали, и это вызовет негодование у всех членов семьи. Небольшие конфликты вероятны по этому поводу в четверг.

Раки очень открыты и обаятельны, пользуются вниманием мужчин, и могут просто кого-то свести с ума. Для этого вам необходимо очутиться на вечеринке в субботу у близкой подруги, так что постарайтесь к этому дню закончить домашние хлопоты.



Лев 24 июля – 23 августа

У Львиц наступает полоса раздумий. Правильно ли вы все делали последнее время, почему вам кажется, что вас постоянно используют члены семьи, и особенно ваш муж. Разберитесь, включите свой природный эгоизм, это пойдет вам на пользу. Львицы больше заняты личными переживаниями, чем работой, но может быть ее сейчас действительно мало, или она вам просто стала неинтересной.

Если это так, уже в конце недели может поступить какое-то весьма заманчивое предложение, но его условия нужно изучить очень тщательно, как бы не было обмана. Львицы устали за неделю, и отдых нужен полноценный, желательно в одиночестве.



Дева 24 августа – 21 сентября

У Дев на этой неделе все предсказуемо, весьма просто, но от этого однообразия весьма скучновато. Вы сами это понимаете, но, видимо, к этому есть какие-то обстоятельства. Только в среду вы почувствуете прилив энергии, и ее нужно направить на материальную сторону жизни, понять, какие поступления денег возможны, и на что их можно потратить.

Девы в пятницу ждут гостей, но скорее, это просто обычный семейный ужин, на котором ничего интересного не произойдет. Ваша личная жизнь пока дремлет, она ждет лучших времен.



Весы 22 сентября – 23 октября

Весы потеряли чувство гармонии с самой собой, и вам от этого очень неуютно. Видимо, вы выплеснули слишком много эмоций на любимого человека, но в ответ мало что получили! Обида переполняет вашу душу, и вы даже подумываете о том, не прекратить ли вам вообще отношения.

Самый неприятный день вторник, вы можете решиться на серьезный разговор, но результат будет совершенно непонятный. Вам нужно с головой уйти в работу. Поставьте перед собой какую-то цель, на которую нужно много денег, и начинайте действовать. В выходные Весы не знают чем себя занять, просто сходите в кино или на концерт.



Скорпион 24 октября – 22 ноября

Скорпионы переполнены планами, и совершенно не обращают внимания на то, что в этих планах явно есть какие-то не стыковки. Ваши интересы – главное, а весь мир пусть просто подождет. Начальство может полностью быть в недоумении, и вы с этим столкнетесь в среду.

Умейте отстоять свою позицию, не уступайте, и вы будете услышаны. Дополнительные деньги поступают в четверг, вы про них просто могли забыть. Мудрое решение их отложить приходит к Скорпионам сразу. Вы практичны, как никогда. Романтика пока не для вас. В выходные вы сознательно отказываетесь от свидания.



Стрелец 23 ноября – 21 декабря

Стрельцам можно позавидовать, с какой легкостью вы решаете самые сложные проблемы. Вас ничего не пугает, скорее трудности будоражат ваше воображение. Все основные события развиваются на работе, и если вам обещали повышение, то это произойдет, причем пересмотрят и материальную сторону вопроса.

Стрельцы могут даже зазнаваться и хвастаться, чего делать совершенно не стоит! В четверг отнеситесь внимательнее к членам семьи, у них могут возникнуть проблемы, с которыми только вы можете помочь. Суббота – странный день, происходит то, что вы не предполагали.



Козерог 22 декабря – 19 января

Козероги окружают себя людьми, которым не особенно можно доверять, и это может внести полную неразбериху, и даже обман. Ваша интуиция совершенно не работает, так что обратитесь к кому-то за советом. Не настраивайте себя на то, что что-то может решиться очень быстро, да это и не пойдет пока вам на пользу.

Зато у Козерогов все очень неплохо с работой, вы можете добиться результатов, которые от вас никто и не ожидал. Выходные вас чем-то огорчат, но вы весьма быстро приходите в себя. Встреча с друзьями пройдет наилучшим образом.



Водолей 20 января – 19 февраля

Водолеи на этот период хотят завершить начатое дело, и оно связано с какой-то поездкой. Видимо, вы ее давно и тщательно планировали, но у вас не хватало финансовых возможностей, а теперь, наконец-то, появились деньги. Вы довольны – сбывается ваша мечта, и все остальное становится не таким уж и важным.

Если мелкие недоразумения происходят на работе, виноваты вы во многом сами, но каким-то образом перекладываете эту ответственность на кого-то другого. Отношения с молодым человеком могут принести удовольствия неожиданного характера в пятницу, но не стоит вести себя слишком расковано!



Рыбы 20 февраля – 20 марта

Рыбы интересуются какими-то необычными вещами, вам кажется, что только так можно поднять себе настроение осенью. Могут появиться хобби, о которых вы и не слышали раньше, или полностью поменяются взгляды на какие-то события. Друзья могут играть все большую роль, вы прислушиваетесь к их предложениям.

Работа несколько тормозится, но похоже, что вам просто не нравиться, как ее оплачивают. Попытайтесь на эту тему поговорить в четверг. Навестите родственников в субботу и решите важные накопившиеся проблемы.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/mystery/n115837026.html