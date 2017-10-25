Ещё одна капсула времени откроет новороссийцам послание потомков

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Капсулу времени, оставленную потомкам легендарными куниковцами, участниками знаменитого десанта под командованием майора Цезаря Львовича Куникова на плацдарме под Новороссийском, вошедшим в летопись Великой Отечественной войны как Малая земля, откроют для широкой общественности 7 ноября 2017 года, к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, как завещали сами герои.

Символическая капсула куниковцев уже вскрыта. Её хранитель, заведующая отделом Великой Отечественной войны Новороссийского исторического музея-заповедника Раиса Михайловна Соколова готовит главный экспонат к предстоящей выставке. Куниковцы оставили в капсуле «ПИСЬМО-ЗАВЕЩАНИЕ дорогим новороссийцам, нашим близким потомкам, внукам и правнукам нашим», датированное 4 февраля 1978 года, когда в городе-герое отмечалась 35-я годовщина со дня высадки легендарного десанта.

«Потомки наши, внуки и правнуки наши, - говорится в письме-завещании, - на всю жизнь запомните и передайте детям вашим, внукам и правнукам вашим слова нашей клятвы перед высадкой десанта на Малую землю:

«Идя в бой, мы даем клятву Родине в том, что будем действовать стремительно и смело, не щадя своей жизни над врагом. Волю свою, силы свои и кровь свою, капля за каплей, мы отдадим за счастье нашего народа, за тебя, горячо любимая Родина. Нашим законом есть и будет движение только вперед!».

Сегодня эти слова клятвы высечены на мемориале, установленном на месте высадки куниковцев у Суджукской косы. Завещание защитников Отечества выполнено потомками. Будем верить, что мы сумеем выполнить и главное завещание куниковцев:

«В этот памятный для нас день – день тридцатипятилетия со дня высадки куниковского десант - мы искренне радуемся и от души благодарим новороссийцев за трогательное внимание к нам, ветеранам боев за ваш город. Мы рады и горды за ваш подвиг в труде и созидании. Вы подняли из руин и пепла свой город, превратив его в один из красивейших городов Черноморья.

Спасибо вам за память о подвиге куниковцев! Не зря они пролили свою кровь, она теперь воплотилась в прекрасных домах, в памятниках и мемориалах, в обелисках и названиях улиц, в почестях к ветеранам войны молодежи и славной пионерии.

Мы верим, что народы не допустят больше фашизма, и вы будете жить без войны и потому станете счастливее нас…».

И лишь последние слова письма-завещания, адресованные к нам, современникам знаменательной для старшего поколения даты 100-летия революции, уже никогда не сбудутся:

«Вы будете жить в великий Ленинский век, век социализма и коммунизма на земле».

Под письмом стоят живые подписи 56 защитников Новороссийска, в основном из числа бойцов и командиров отряда майора Куникова. Среди них – подписи Героев Советского Союза Георгия Никитича Холостякова, Николая Павловича Кирилова, Федора Евгеньевича Катанова.

Раиса Михайловна Соколова составила полный список подписавших завещание ветеранов. Поражает география приехавших в Новороссийск в феврале 1978 года ветеранов со всего Советского Союза: Москва и Ленинград, Ташкент и Алма-Ата, Баку и Мцхета, Иваново и Казань, Севастополь и Керчь, Волгоград и Ростов-на-Дону, Геленджик и Приморско-Ахтарск, Херсон и Одесса, Измаил и Днепропетровск, Николаев и Донецк, Пятигорск и Калининград…

Сохранились и фотографии, сделанные в тот памятный день 39-летней давности. Куниковцы приняли участие в молодежной патриотической акции «Бескозырка-1978» с зажжением факела на площади Героев у Вечного огня, посетили памятные места города-героя, где они воевали. Было организовано для ветеранов и скромное (как сами они того пожелали) застолье с фронтовыми ста граммами и ржаными сухарями.

«Очень важно донести до молодежи, что все куниковцы были достойными людьми не только в годы войны, но и в мирное время, - говорит Раиса Михайловна. – В книге Виктора Савченко «О Цезаре Куникове и его соратниках» есть биографии каждого героя легендарного отряда морского десанта. Хотелось бы, чтобы молодежь прочитала эту книгу, потому что куниковцы были и навсегда останутся для будущих поколений примером для подражания».