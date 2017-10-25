В Администрации Новороссийска состоялась встреча Молодежного совета при депутате Государственной Думы В.И. Синяговском и Совета молодых депутатов

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Совместное заседание Совета молодых депутатов Городской Думы Новороссийска и экспертов Молодежного Совета при депутате Государственной Думы В.И. Синяговском прошло оживленно. Обсуждали законодательную инициативу по внесению поправок в Федеральный Закон №32, "О днях Воинской Славы и памятных датах России" и краевой аналогичный закон. Принято решение вынести данный вопрос на заседание Городской Думы и поручили это сделать депутату Максиму Климову.

Инициативу молодежи поддержал председатель Городской Думы А.В. Шаталов: «Город Новороссийск звание героя получил именно за События вошедшие в военную историю как «Малая земля». И дата высадки десанта должна быть в краевом и федеральном календаре памятных дат».

24 октября городская Дума Новороссийска приняла решение и поддержала инициативу молодежи. Теперь этот вопрос будет рассматриваться комитетами Законодательного Собрания Краснодарского края.