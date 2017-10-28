Новороссийск ждет вас...

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Приглашаем ребят на детские праздники в Мегацентр «Красная Площадь»!

5 ноября. «Волшебный фонарь»

В каждом сердце есть огонек, который согревает своим теплом все, что ему близко. Герои яркой сказки напомнят ребятам, как важно хранить Волшебный фонарь зажжённым, и он будет наполнять их сердца теплотой дружбы, а мир – добротой.

12 ноября. «Однажды у Барановых»

Семья Барановых живет далеко от города на свежем воздухе. Однажды они отправляются в путешествие, чтобы найти новых друзей. Пастух и его внучка решают составить компанию Барановым и приглашают ребят навстречу занимательным приключениям!

19 ноября. «Буратино»

Буратино и Мальвина разгадали главную беду Страны Дураков – ее жители совершенно не умеют веселиться! Герои хотят устроить для них настоящий праздник и зовут на помощь ребят! Всех маленьких гостей ждут подарки!

26 ноября. «Освобождение принцессы Анны»

Кажется, ничто не может разрушить атмосферу любви, царящую между принцессой Анной и принцем Рональдом. Но две ведьмочки-проказницы решили поссорить влюбленных, применив магические приемчики. Смогут ли Анна и Рональд преодолеть все преграды на пути к счастью? Только юные зрители смогут помочь героям! Ждем вас в гости! Отличное настроение и подарки гарантируем!

Ждем мальчишек и девчонок на детских праздниках в Мегацентре «Красная Площадь»!

Время проведения: 12.00-14.00

Вход свободный. 0+