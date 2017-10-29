Первая грядка без проблем

/Общество/

Хватит политики. Для воскресенье несколько полезных советов для огородников.

Сегодня совет от Марии Ильиничны. Немного запоздал.

Перец в облепиховом соке.

Очистить перец и пробланшировать в кипящей воде. Уложить в чистые литровые банки и залить маринадом. На литр маринада беру две трети стакан облепихового сока, 150мл воды, один стакан сахара и две чайных ложки соли. Заливаю перец маринадом и стерилизую в течение 30 минут. Закатываю и потом укутываю до остывания.



А вот письмо от Валентины Петровны из Витебска.

- Весной по вашему совету решила подготовить почву под озимый чеснок. земля на бабушкином участке заросла сорняками. Пока участок не начали мы осваивать.

В апреле наметила место под чеснок, полила водой, накрыла пленкой, закидала разными старыми одеялами и половиками, которых на чердаке нашлось достаточно. И сверху еще накрыла куском пленки.

20 сентября разобрала все эти залежи. Земля была черная и красивая. Перекопала. Выбрала еще три корня каких –то упертых сорняков. И все. И вот на днях высадила чеснок. Спасибо за подсказки.