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Первая грядка без проблем

Хватит политики. Для воскресенье несколько полезных советов для огородников.

Сегодня совет от Марии Ильиничны. Немного запоздал.
Перец в облепиховом соке. 
 Очистить перец и пробланшировать в кипящей  воде. Уложить в чистые литровые банки и залить маринадом.  На литр маринада беру две трети стакан облепихового сока, 150мл воды, один стакан сахара и две чайных ложки соли.  Заливаю перец маринадом и стерилизую  в течение 30 минут. Закатываю и потом укутываю до остывания. 

А вот письмо от Валентины Петровны из  Витебска.
- Весной по вашему совету решила подготовить почву под озимый чеснок. земля на бабушкином участке заросла сорняками. Пока участок не начали мы осваивать. 
В апреле наметила место под чеснок,  полила водой, накрыла пленкой, закидала разными старыми одеялами и половиками, которых на чердаке нашлось достаточно. И сверху еще накрыла куском пленки. 
20 сентября разобрала все эти залежи. Земля была черная и красивая. Перекопала. Выбрала еще три корня каких –то упертых сорняков. И все. И вот на днях высадила чеснок. Спасибо за подсказки. 

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Категория: Новости / Общество

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