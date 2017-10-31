1000-я пара зарегистрировала свой брак в отделе ЗАГС города Геленджика

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28 октября 1000-я пара молодоженов официально зарегистрировала свой брак в отделе ЗАГС города Геленджика в этом году. Счастливыми юбилярами стали Эвелина и Виталий Заболотневы. Со столь значимым событием молодожёнов поздравили не только родные и близкие, но и заместитель главы Геленджика Ирина Харольская. Она пожелала супругам счастливой семейной жизни, а также вручила приветственный адрес и памятный подарок от имени главы Геленджика Виктора Хрестина.

- О том, что бракосочетание окажется 1000-м с начала года, ни сами молодожены, ни гости не знали, что стало приятным дополнением ко дню рождения их семьи, - отметили специалисты отдела ЗАГС. Стоит отметить, что жениться в этом году в Геленджике стали чаще. В 2016 году тысячная пара обменялась кольцами 5 ноября. Добавим, что регистрируют свой брак на курорте влюблённые со всей страны и даже из-за зарубежья: Германии, Франции, Украины и других стран. Максимальное количество браков в этом году было зарегистрировано в сентябре - 24 свадьбы в день.