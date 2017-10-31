В России Хэллоуин приобрел известность, но не популярность.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ) представляет данные исследования, приуроченного к празднику Хэллоуина.

Подавляющему большинству россиян известно само название «Хэллоуин» (только 10% респондентов сказали, что впервые услышали его в ходе опроса). Однако суть праздника многие определить затрудняются. Отдаленно вспоминают о связи праздника с нечистой силой, а также называют внешнюю атрибутику (костюмы, тыквы и пр.). Точную дату празднования Хэллоуина (31 октября) верно называют только 10% из числа респондентов, слышавших о нем до начала опроса. Еще 18% знают, что праздник отмечается в октябре.

Несмотря на широкую известность, Хэллоуин в нашей стране так и не прижился: отмечать праздник планируют лишь 3% россиян, слышавших о нем. Повышенный интерес отмечается только в самой молодой возрастной группе (18% среди 18-24-летних).

Главная причина неприятия праздника – его принадлежность к другой культуре – об этом говорит 61% от числа граждан, которые не намерены праздновать Хэллоуин (94% по выборке). Низкая популярность Хэллоуина в нашей стране может быть связана еще и с тем, что большинство россиян (60% по данным последнего опроса) в принципе не верят в существование колдунов, не доверяют гороскопам, гаданиям и пр. Наибольшее доверие вызывают приметы – о том, что в них верят, сообщили 19% опрошенных.

Народный рейтинг «нечисти» (страшных персонажей кино и литературы), составленный по результатам опроса, возглавил Гоголевский Вий (его назвали 11% россиян), в ТОП-3 также вошел Кощей Бессмертный (7%), а третью строчку поделили Баба Яга и Фредди Крюгер (по 6%).

Данные опроса комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Хэллоуин не приживается на российской почве. В нашей культуре не принято смеяться над нечистью, а тем более рядиться в её одежды. Россияне относятся к страшным персонажам скорее серьезно, без улыбки. Это может быть связано с общим состоянием российского социума. Иронизировать над страшными вещами могут позволить себе очень счастливые и довольные жизнью люди. В жизни россиян слишком много тревог, сомнений, проблем, чтобы так спокойно иронизировать над своими страхами. Да и страхи эти зачастую гораздо более материальны – экономические кризисы, рост цен, внешняя военная угроза. Не одеваться же на Хэллоуин в костюм курса доллара».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник » 25-26 октября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.