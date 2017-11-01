Муниципальная практика Геленджика признана одной из лучших в России

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Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» прошла накануне в Москве в рамках Общероссийского конгресса муниципальных образований. Диплом за второе место главе Геленджика Виктору Хрестину вручила заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра.

Также на подведении итогов конкурса присутствовали председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Законодательного Собрания Краснодарского края Александр Шустенков, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края» Олег Наумкин, представители администрации Краснодарского края, главы Кореновского и Калининского районов Кубани, а также представитель Новопавловского сельского поселения Белоглинского района.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в этом году прошел впервые с целью организации системной работы по выявлению, обобщению и распространению успешного опыта муниципального управления. Победителей конкурса определяли по нескольким номинациям в двух категориях: городские округа и городские поселения, а также сельские поселения.

Геленджик на конкурс представил презентацию своего опыта работы, в которой была отображена информация о построенных объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году. Получив высокую оценку на региональном этапе конкурса, заявку передали для участия в федеральном этапе, в котором, помимо города-курорта, было представлено еще порядка 500 конкурсных работ со всей страны.

При подведении итогов конкурса специально созданной комиссией, в состав которой вошли депутаты Государственной Думы, руководители Минюста, Минстроя, Минэкономразвития России, эксперты и общественники, учитывались показатели и деятельность муниципалитетов в области жилищно-коммунального хозяйства, а также работа в области формирования комфортной городской среды.

По итогам рассмотрения конкурсных заявок Геленджик занял второе место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Помимо города-курорта в тройку лидеров вошли Воронеж и Южно-Сахалинск.

Победители конкурса получили дипломы Правительства Российской Федерации, а также гранты за счет средств федерального бюджета. Кроме того, глава Геленджика Виктор Хрестин получил Благодарность от Президента Конгресса муниципальных образований Виктора Кидяева за второе место в конкурсе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик