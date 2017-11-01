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Слушатели Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД на один день стали транспортными полицейскими

Акцию «Профессия – полицейский!» организовали для слушателей Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России сотрудники транспортной полиции Новороссийска в рамках ОПМ «Безопасная дорога».

Стражи порядка на транспорте подробно рассказали будущим полицейским об особенностях службы в органах внутренних дел на транспорте. Затем гости посетили дежурную часть ЛОП на железнодорожной станции Новороссийск, где наглядно смогли увидеть работу полиции по приему сообщений и обращений граждан. На территории морского вокзала города-героя вместе со стражами порядка курсанты приняли участие в профилактическом рейде, направленном на выявление нарушителей общественного порядка. Разобрали на практике различные ситуации и вспомнили «Закон о полиции».

В ходе двухчасового общения со стражами порядка слушателей университета интересовало всё: как проходит задержание преступника, часто ли полицейским приходится применять оружие, каковы условия и требования приема на службу в ОВД.

Далее стражи порядка предоставили присутствующим возможность на несколько минут почувствовать себя настоящими полицейскими. Они наглядно продемонстрировали юношам и девушкам элементарные приемы самообороны, рассказали о правилах стрельбы из огнестрельного оружия и ознакомили с тактико-техническими свойствами пистолета Макарова.

В завершении мероприятия слушатели Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России поблагодарили полицейских за интересную встречу. А некоторые даже выразили желание в будущем связать свою профессию со службой в органах внутренних дел на транспорте.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Общество

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