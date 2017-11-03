В Новороссийске состоялся первый городской слет казачьей молодежи Кубани

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Союз казачьей молодежи, созданный на Кубани чуть больше месяца назад, продолжает стремительно набирать обороты. В муниципальных образованиях появляются свои лидеры, определяются программы работы, строятся планы на будущее. Вот и в Новороссийске 2 ноября состоялся первый городской слет казачьей молодежи Кубани, на котором был определен основной вектор деятельности этой организации.

Несмотря на то, что у школьников сейчас осенние каникулы, концертный зал Дворца творчества на 600 человек был забит до отказа. Ребята из казачьих школ и классов казачьей направленности, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса, атаманы Новороссийских казачьих обществ, казаки-наставники и просто люди, интересующиеся казачеством объединились сегодня под флагом Союза, чтобы вместе заниматься возрождением казачьего уклада жизни на Кубани. Среди почетных гостей слета присутствовали: председатель Союза Александр Агибалов, атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин, атаман Новороссийского районного казачьего общества Виктор Юрин, первый заместитель главы города Виктор Цыбань, заместитель главы по социальным вопросам Наталья Майорова, заместитель начальника управления образования Татьяна Александрова, лидер Союза казачьей молодежи города Новороссийск Елена Остапко. По казачьей традиции мероприятие началось с молитвы и слов благословления священнослужителя Храма Новомучеников и исповедников российских отца Сергия.

- Казачья молодежь в крае очень активна, и создание такой организации даст возможность для самореализации, - обратился с приветственной речью краевой лидер Александр Агибалов. Наш Союз должен сплотить казачью молодежь, объединить вас едиными целями. Мы гордимся вами! Мы верим в вас!

В основе Союза казачьей молодежи — учащиеся казачьих классов и кадетских корпусов. Их координаторами выступают классные руководители и казачьи наставники. В свою очередь, атаманы школ, кадетских корпусов и классов вступают активом Союза, которым помогают заместители директоров по воспитательной работе и атаманы первичных казачьих обществ. Именно по такой структуре будет действовать эта организация.

- С созданием Союза казачьей молодежи мы открываем новый этап в развитии казачьего образования, - подчеркнул в своем выступлении атаман округа Сергей Савотин. Впереди у нас насыщенная, интересная жизнь. Но за словами должны стоять реальные дела, благодаря которым вами будет гордиться Кубань и вся страна. Союз станет для молодежи стартовой площадкой для достижения успеха в жизни.

Источник: Помощник атамана ЧКО по СМИ, культуре и образованию