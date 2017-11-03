По инициативе прокуратуры края принят административный регламент по предоставлению отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

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По результатам проведенной прокуратурой края проверки заместителю главы администрации (губернатора) Краснодарского края в июне текущего года внесено представление об устранении нарушений законодательства, связанных с непринятием курируемым им министерством труда и социального развития края мер к разработке и утверждению административных регламентов по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, и семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет и других.

За непринятие своевременных мер по разработке указанных административных регламентов к дисциплинарной ответственности в виде замечания привлечены 2 должностных лица указанного министерства.

В настоящее время министерством принят приказ от 23.10.2017 № 1683, которым утвержден Административный регламент предоставления органами социальной защиты населения Краснодарского края государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность бывшим несовершеннолетним узникам фашизма», определяющий сроки и последовательность административных процедур (действий) по предоставлению данной государственной услуги, в том числе перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и перечень которых, подлежит представлению гражданином.

Согласно данному Административному регламенту право на получение единовременной денежной выплаты имеют граждане Российской Федерации, местом жительства которых является территория Краснодарского края, принятые в органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края (далее - органы местного самоуправления) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях из числа следующих категорий граждан: -

- инвалидов Великой Отечественной войны;

- участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированным в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-kraya-prinyat