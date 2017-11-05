Талисман "Черноморца" сходил на праздник "хамсы" в День народного единства

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Сегодня в Новороссийске отмечали «День хамсы». Большой фестиваль, посвященной этой маленькой рыбке из семейства анчоусовых впервые провели в нашем городе в этом году. Естественно, что новый талисман "Черноморца", выбранный болельщиками перед нынешним сезоном и главная «рыба» Новороссийска Акула-катран никак не мог пропустить такое событие.

Любимец новороссийской торсиды прогулялся по парку Ленина и набережной имени адмирала Серебрякова, а дети и взрослые охотно фотографировались с талисманом «Черноморца».

Все кто не успел сделать селфи с черноморским катраном, могут это сделать посетив очередной домашний матч. Ждём любителей футбола в воскресенье, 12 Ноября. Начало матча 15:00. Присутствие катрана гарантируем.