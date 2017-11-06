Никита Панамарев: «Приходилось хорошо учиться, чтобы отпускали на футбол»

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Молодой полузащитник сыграл за основной состав "Черноморца" всего лишь десять матчей, но уже успел отметиться забитым голом:

- Никита, хорошо запомнил свой первый гол в профессиональном футболе?

- Конечно. Успел к мячу первым после отскока, и получилось удачно попасть в верхний угол.

- Эмоции после гола?

- Очень сильные. Рад, что удалось забить за команду своего города.

- Как в твоей жизни возник футбол?

- Когда учился во втором классе, мы заявились на турнир среди школ города. Наша команда заняла первое место, а главным судьей турнира был Леонид Александрович Писарев. Вот он меня и позвал в школу "Черноморца".

- Ты на некоторое время уходил из ДЮСШ "Черноморец", с чем это было связано?

- Уходил при Вартане Петровиче Чевизьяне. Отношения не сложились. Играл за 96-ой год в "Альтернативе-К" в краевых соревнованиях, а потом вернулся обратно. Тогда уже 98-ой год рождения тренировал Александр Алексеевич Кочубей.

- Помнишь, когда первый раз стали привлекать к тренировкам за основу "Черноморца"?

- Да, зимой 2016-го Эдуард Рачикович позвал несколько ребят на просмотр, а весной, как раз возродили дубль.

- За дубль ты играл два сезона в Кубке Губернатора, сейчас во втором дивизионе. Разница чувствуется?

- Сейчас уже есть с чем сравнивать и это, как небо и земля. В Кубке Губернатора, конечно, намного легче играть, чем во втором дивизионе.

- За дубль в Кубке Губернатора ты забил 20 голов, в основе играешь в полузащите, а на какой позиции тебя в школе использовали?

- Всегда был нападающим. В центре полузащиты стал играть только лет с пятнадцати у Александра Алексеевича Кочубея.

- Кроме футбола другими видами спорта занимался?

- Немного ходил на большой теннис, но у меня в голове был только футбол.

- А учеба как?

- Приходилось хорошо учиться, чтобы отпускали на футбол. У меня в семье футболом никто не интересовался, только двоюродный брат. Благодаря ему, я и увлекся этой игрой. А когда сказал родителям, что хочу заниматься футболом, то сначала мне не разрешили. Только после разговора с Леонидом Александровичем дали добро, но поставили условие, что учеба должна быть на первом месте.

- В институт поступил?

- Да, уже второй год учусь в филиале Кубанского Государственного университета на специальности управление персоналом.

- Ну, сейчас-то родители, наверняка интересуются футболом?

- Конечно, отношение к футболу у них уже поменялось. Мама сейчас может посмотреть матч по телевизору, даже если меня нет дома, позвонить, рассказать, кто играет и какой счет.

- У тебя были кумиры в детстве?

- Криштиану Роналду. Еще с тех пор, когда он играл за "Манчестер Юнайтед".

- А какому клубу симпатизируешь?

- С того времени, как я стал немного понимать в футболе - мадридскому "Реалу".

- А в России, какая команда больше нравится?

- Московский "Спартак".

- Какая у тебя цель в футболе?

- Играть, на как можно более высоком уровне и как можно дольше.

Источник: ФК "Черноморец" Интервью Никиты Панамарева для официальной программы к матчу с прогрессовским "Биологом-Новокубанском"