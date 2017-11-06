Производителей шампанского проверят перед Новым годом

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Более половины коньяка на рынке является фальсификатом. Росалкогольрегулирование в скором времени проведет проверку производителей и продавцов коньяка и шампанского. Об этом пишут "Известия".

По данным издания, число фальсификата на рынке коньяка превышает половину от общего количества, а винные газированные напитки, которые состоят из спирта, воды, красителей и углекислого газа, активно мимикрируют под шампанское.

Подчеркивается, что установление обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить появившиеся проблемы.

Издание добавляет, что проведенный анализ баланса сырья и объёмов производства показал, что объём поддельного коньяка на рынке составляет около 60%.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/17553-Proizvoditelej-shampanskogo-proverjat-pered-Novym-godom