В Совете Федерации обсудили проблему изъятия детей из семей

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В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Совершенствование семейного законодательства в целях обеспечения государственных гарантий защиты семей с детьми от разрушения и неблагополучия».

Председательствующий на слушаниях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительствуЕлена Мизулина ознакомила участников слушаний с проведенным ею расследованием деятельности органов опеки и социальных служб по отбиранию детей и сообщила, что число круглых сирот, ставших таковыми по причине смерти родителей или объявленных без вести пропавшими, составляет около 13 000 в год, около 12 000 изъяты в форме отобрания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью и около 270.000 детей изъяты в год под видом нуждаемости в социальной реабилитации, медицинском обследовании, государственной защите или государственной помощи.

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится (ч. 1 ст. 77 Семейного кодекса РФ). Однако, по словам сенатора, на практике разлучить ребенка с родителями возможно на основании субъективных представлений о надлежащем уходе за детьми. К примеру, из-за нахождения ребенка в ночное время с бабушкой, в случае задолженности родителей по квартплате, их нетрудоустроенности, "педагогической некомпетентности родителей", отсутствия ремонта в квартире, где проживает семья, и т.д.

"Основная причина такого положения дел – размытость норм действующего законодательства. Критерии признания ребенка находящимся в социально-опасном положении настолько расплывчаты, что позволяют органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних трактовать их на свое усмотрение», – считает Мизулина.

Поскольку обеспечить исчерпывающий перечень обстоятельств, позволяющих судить в каждом конкретном случае о необходимости изъятия и отобрания ребенка, по мнению сенатора, не представляется возможным, она предложила законодательно ограничить круг оснований для изъятия детей из семей. "Представляется важным установить в законе перечень таких случаев, которые не могут являться основаниями для отобрания ребенка. Отказ сделать прививку ребенку, задолженность по оплате услуг ЖКХ, бедность, отсутствие ремонта, развод и прочие социальные причины, не связанные с преступными действиями родителей по отношению к ребенку или иным членам семьи, не должны быть в числе оснований отобрания ребенка", – отметила сенатор.

Выступившая на слушаниях председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова полагает этот вопрос дискуссионным. Она отметила, что перечисление в статье 77 Семейного кодекса РФ конкретных оснований, по которым запрещено изымать детей, вряд ли позволит достигнуть поставленной цели, так как в законе невозможно предусмотреть все житейские ситуации, которые могут на практике повлечь посягательство на семью. При этом существует опасность, что в тех случаях, которые не перечислены в Семейном кодексе, отбирание будет считаться законным.

Эксперт считает, что статья 77 Семейного кодекса РФ, предусматривающая возможность немедленного отобрания ребенка у родителей, должна быть исключена. «Вместо помещения детей в приюты (фактически детские тюрьмы) отбывать наказание должен родитель в случае, если имеется доказанное умышленное преступление в отношении ребенка. Ребенок же должен оставаться в семье с другими родственниками» - заявила она.

Леткова подчеркнула, что изменение законодательства должно быть системным и комплексным. По её словам, менять нужно не только Семейный кодекс РФ, но и Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по которому и происходит большинство изъятий детей, а также другие законодательные акты.

При этом, по мнению Летковой, в законодательстве должна быть заложена новая концепция, по которой вмешательство в дела семьи возможно только в случае явной, прямой и непосредственной угрозе со стороны родителей-алкоголиков и наркоманов, действительно опасных для ребенка. На это и должна быть направлена система профилактики. В случаях же, если семья нуждается в социальной помощи, отбирание ребенка, как и другие способы вмешательства в семью, должны быть исключены. «Нуждающимся семьям нужно помогать, а не отбирать у них детей», - считает эксперт.

Леткова также предложила вернуть в закон возможность принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, а также прописать в Семейном кодексе РФ право родителей на воспитание своих детей любыми, не запрещенными законом способами, на выбор формы и контроль за содержанием образования своих детей, охраны их здоровья, на проживание со своим ребенком и общение с ним и т. д., поскольку именно эти права все чаще нарушаются со стороны госорганов. При этом эксперт предлагает ввести приоритет устройства ребенка на воспитание в семью родственников, если это необходимо, а также предусмотреть правовые гарантии родственных форм устройства детей.

Татьяна Назаренко, судья Верховного Суда Российской Федерации, сообщила участникам парламентских слушаний, что в октябре Пленум Верховного суда РФ одобрил постановление, разъясняющее, что теперь тяжелое материальное положение семьи само по себе не является достаточным основанием отобрания ребенка у родителей органами опеки и попечительства. "Если родители добросовестно исполняют свои обязанности по воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для развития детей в меру своих возможностей, то и отбирать детей у них не должны", – пояснила она. Также, она отметила, что в 2016 году в суд подано всего 17 заявлений о признании акта об отобрании ребенка недействительным и о возврате ребенка по ст. 77 Семейного кодекса РФ(из более 300 тыс. случаев отобрания ребенка). "Процедура изъятия детей из семьи идет вне зоны судебного контроля", – считает она.

Член Ассоциации союза юристов России Альбина Волкова рассказала, как органы полиции отбирают детей, нарушая порядок, в том числе применяя физическую силу. "В стране складывается система, при которой органы опеки, которые должны опекать семью, превращаются в карательный для семьи орган. И это не голословное утверждение, призванное произвести эффект, оно основано на конкретных случаях и принципах, которые внедряются в органы опеки "ювенальщиками" через методички и подзаконные акты", – отметила она. По мнению эксперта, необходимо не разрушать семью, а в основу профилактики семейного неблагополучия положить идеологию социальной помощи родителям и детям.

С такой позицией согласилась и заместитель министра образования и науки РоссииТатьяна Синюгина. Она отметила, что успешность решения поставленных задач зависит также от системы образования. "Сегодня система образования представляет собой уникальную структуру, которая отвечает за многое, что происходит в жизни самого ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Недооценивать эту ответственность нельзя. Перед учителем и школой стоят очень важные и сложные задачи", – считает она.

По мнению многих экспертов, исправить сложившуюся ситуацию можно путем внесения изменений в законодательство.

Напомним: в Совете Федерации создана Временная комиссия по совершенствованиюСемейного кодекса РФ. По словам Елены Мизулиной результатом парламентских слушаний станут обобщенные рекомендации экспертов по внесению изменений в действующее законодательство, которые будут приняты в работу Советом Федерации.

Источник: Пресс-служба Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС)