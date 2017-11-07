В мотострелковую бригаду в Ставропольском крае прибыло свыше 100 новобранцев из Кубани

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В мотострелковую бригаду Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Ставропольском крае, в рамках призывной кампании «Осень-2017» железнодорожным транспортом прибыли более 50 военнослужащих молодого пополнения из Краснодарского края.

Всего до конца декабря в соединение для прохождения военной службы прибудет около 800 вчерашних призывников и более 200 молодых специалистов, прошедших обучение в учебных частях.

Все военнослужащие будут размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три человека в кубрике. Блоки общежития, состоящие из двух кубриков, оснащены душевыми кабинами и умывальниками, а также сушилками для одежды. Помимо этого, в общежитиях предусмотрены чайные комнаты, помещения бытового обслуживания и комнаты досуга, оснащенные спутниковым телевидением.

В настоящее время под руководством опытных офицеров и сержантов молодые солдаты проходят курс общевойсковой подготовки в созданных учебных подразделениях, где с ними проводятся занятия по общевоинским уставам, тактической, огневой и физической подготовкам.

Параллельно с проведением занятий с молодым пополнением активно работают войсковые психологи и военные медики. Их задача — комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего.

Прибывающее в соединение молодое пополнение также проходит профилактику против простудных заболеваний путем вакцинации, а также медикаментозными средствами с помощью иммуностимулирующих препаратов. При приеме пищи в столовых в обязательном порядке личному составу выдается лук и чеснок в свежем виде.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа