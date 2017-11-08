Новый год в Геленджике начнут встречать 15 декабря

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В этот день на Центральной площади курорта состоится открытие детской городской елки. Интерактивные программы пройдут в 10.00 и 12.00.

Новый год – это тот праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. В Геленджике в канун этого праздника проходит большое количество культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые создают особую новогоднюю атмосферу в городе, заставляют поверить в чудо, дарят сказку и особое волшебство.

Старт новогодним празднованиям дадут интерактивные программы для детей «Новогодние узоры». Вслед за открытием детской елки 22 декабря в 18:00 на Центральной площади Геленджика состоится открытие городской елки для взрослых и детей, которое будет сопровождаться веселыми забавами, конкурсами, хороводом вокруг елки и флэшмобом Дедов Морозов и Снегурочек.

Артисты городского Дворца культуры, искусства и досуга традиционно подготовят для мальчишек и девчонок новогодний спектакль. В этом году представления пройдут с 26 по 30 декабря и с 3 по 5 января в 11:00 и 14:00.

Одно из самых ожидаемых новогодних мероприятий в Геленджике - костюмированный Бал-маскарад - состоится 29 декабря на Центральнойплощади курорта.

Не менее интересная программа новогодних мероприятий ожидает жителей и гостей Геленджика и в первые дни 2018 года: со 2 по 8 января в 12:00 и 14:00 часов на Центральной площади курорта пройдут интерактивные программы для детей, а в 18:00 – праздничные концерты.

Добавим, что ряд мероприятий в дни новогодних праздников пройдет и для любителей активного образа жизни. Подробная программа спортивных мероприятий будет опубликована позже. Следите за анонсами!