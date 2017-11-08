В Краснодаре определили чемпионов по шахматам среди журналистов

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2-го ноября в Краснодаре состоялся II Открытый лично-командный чемпионат шахматам среди журналистов. Чемпионский титул отстояла редакция газеты «Кубанские новости», выигравшая второй год подряд Кубок Федерации спортивных журналистов Кубани.

В соревнованиях по блицу, прошедших в ТРК «СИТИ ЦЕНТР», приняли участие представители ведущих СМИ региона – газет, теле- и радиокомпаний, интернет-порталов, информационных агентств, а также работники пресс-служб. Борьбу за медали вели корреспонденты «Независимой спортивной газеты», «Комсомольской правды», «Кубанских новостей», телеканалов «Россия. Кубань» и «Краснодар», интернет-портала «Кубанский спорт.RU», «Радио России», информационного агентства «РБК-Юг», сотрудники пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, представлявшие общество «Динамо», и студенты факультета журналистики Кубанского госуниверситета.

Чемпионат прошел в поддержку реализации федеральной программы «Шахматы в школе» и благотворительных инициатив, предпринимаемых для развития шахмат в России.

Первое место в личном зачете среди мужчин по итогам Суперфинала занял Юрий Пискунов (пресс-служба судебных приставов), вторым стал ставропольский журналист Александр Сердюков (газета «Вестник Прикумья»), «бронзу» завоевал Дмитрий Виноградов из «Кубанских новостей». Среди женщин с явным преимуществом первенствовала студентка 3-го курса журфака КубГУ Шаганэ Даниелян, второе место заняла корреспондент «РБК-Юг» Анна Иванова, замкнула призовую тройку Елена Семихова, представляющая телекомпанию «Россия. Кубань» (холдинг ГТРК).

Кубок Федерации спортивных журналистов Кубани по шахматам, вручаемый за победу в командном зачете, второй год подряд отправился в редакцию газеты «Кубанские новости», второе место заняла пресс-служба судебных приставов, третьей финишировала команда МТРК «Краснодар».

Почетным гостем турнира стал депутат Государственной думы РФ, доверенное лицо президента России В.В. Путина, чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог. Он сыграл с журналистами в шахматы и принял участие в церемонии награждения призеров.

Депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог: «Сегодня в СМИ все чаще и чаще говорят о необходимости шахматного образования в российских школах. И некоторые регионы уже внедряют его. Могу точно сказать, что в Краснодарском крае к программе присоединились школы Тбилисского района. Как депутат Госдумы, я направил главе района благодарность за поддержку шахматного спорта.

Журналисты на турнире по шахматам своим собственным примером популяризируют этот интеллектуальный вид спорта. Участники соревнований не только словом, но и делом вносят свой вклад в популяризацию шахмат. И такой подход дорогого стоит».

Председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник: «Второй чемпионат собрал почти в два раза больше участников, чем первый турнир, и вышел за пределы Краснодарского края. Конечно, нам приятно принять гостей из Ставрополья. Это говорит о том, что наши соревнования набирают популярность и среди коллег соседних регионов. В этом году мы также пригласили участвовать студентов журфака. Цель соревнований – не просто выявить сильнейших шахматистов среди журналистов, но и создать дружественную атмосферу для общения представителей из разных СМИ.

Еще одним достижением нынешнего чемпионата стало то, что в нем активно участвовали девушки. Одна из задач, которую мы поставили перед собой по итогам прошлогоднего турнира, — привлечь к соревнованиям как можно больше представительниц прекрасной половины человечества».

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России