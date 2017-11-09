/Общество/

В Геленджике пройдет форум «Одаренные дети – будущее России»

Целью мероприятия является поддержание одарённых учащихся образовательных учреждений муниципалитета, проявивших выдающиеся способности в научной и технической деятельности, а также всесторонняя пропаганда интеллектуальных достижений школьников.

 В рамках форума учащиеся школ города представят свои научные проекты по следующим направлениям: «Биология», «Краеведение», «Лингвистика», «Технология» и «Архитектура».  В работах будут подняты различные темы, в том числе касающиеся становления казачества в Краснодарском крае, проблем освещения учебных помещений, слэнга в Интернете, использования ветровой электроэнергии в окрестностях муниципалитета и многого другого. Всего в форуме примут участие 28 школьников. Авторы лучших работ будут награждены дипломами. Также в рамках форума будут работать мастер-классы по авиамоделированию, робототехнике и 3D-моделированию, а перед началом мероприятия в холле филиала Южного федерального университета будет развёрнута научно-инженерная выставка.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Новороссийске состоялся строевой смотр личного состава ГИБДД ДПС

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Требования Регламента Европейского союза по защите персональных данных не будут распространяться на российских операторов, работающих в России – А. Жаров

Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в серии угонов

В Апшеронском районе местный житель признан виновным в убийстве сожительницы