В Геленджике пройдет форум «Одаренные дети – будущее России»

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Целью мероприятия является поддержание одарённых учащихся образовательных учреждений муниципалитета, проявивших выдающиеся способности в научной и технической деятельности, а также всесторонняя пропаганда интеллектуальных достижений школьников.

В рамках форума учащиеся школ города представят свои научные проекты по следующим направлениям: «Биология», «Краеведение», «Лингвистика», «Технология» и «Архитектура». В работах будут подняты различные темы, в том числе касающиеся становления казачества в Краснодарском крае, проблем освещения учебных помещений, слэнга в Интернете, использования ветровой электроэнергии в окрестностях муниципалитета и многого другого. Всего в форуме примут участие 28 школьников. Авторы лучших работ будут награждены дипломами. Также в рамках форума будут работать мастер-классы по авиамоделированию, робототехнике и 3D-моделированию, а перед началом мероприятия в холле филиала Южного федерального университета будет развёрнута научно-инженерная выставка.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик