О пресечении ввоза в порту Новороссийск 225 тонн импортной фасоли из Эфиопии

/Общество/

В Новороссийском морском порту государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея задержали 9 контейнеров импортной фасоли красной общей массой 225 тонн, прибывшей из Эфиопии.

На стадии досмотра контейнеров инспекторами были обнаружены мертвые насекомые – вредители хлебных запасов.

Проба от партии фасоли с целью контроля безопасности и качества была направлена на исследования в Новороссийский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». После лабораторных исследований выяснилось, что импортная фасоль не соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» по показателю «загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями» (ТР ТС – не допускается, фактически – от 1 экз/кг до 18 экз/кг), ГОСТ 7758-75 «Фасоль продовольственная. Технические условия» по показателю «запах» (ГОСТ – свойственный здоровым нормальным семенам фасоли (без затхлого, солодового, плесневого и постороннего запахов), фактически – во всех контейнерах затхлый).

Помимо этого, данная импортная фасоль красная не соответствовала требованиям контракта по показателям «содержание зерновой примеси, в том числе семян, поврежденных фасолевой зерновкой».

Лабораторная экспертиза по просьбе владельца фасоли красной проводилась отдельно по каждому контейнеру, в результате во всех 9-ти контейнерах наличие постороннего запаха и загрязненности вредителями в фасоли подтвердилось. Таким образом, вся партия фасоли красной из Эфиопии в количестве 225 тонн признана опасной для здоровья человека и непригодной для использования в пищу.

Согласно законодательству Российской Федерации ввоз опасной фасоли красной запрещён.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея