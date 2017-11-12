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Сотрудники калининской полиции провели для школьников акцию «Профессия Полицейский»

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел полицейские Калининского района совместно с представителями Общественного совета организовали для школьников акцию «Профессия Полицейский», в рамках которой ребят пригласили в Отдел МВД России по Калининскому району и познакомили со службой экспертов-криминалистов.

Полицейские начали мероприятие с рассказа об истоках службы и истории ее развития.

От теории перешли к практике, сотрудники полиции показали школьникам устройство криминалистического чемодана, в котором эксперты хранят инструменты, необходимые для работы. Под чутким руководством криминалистов школьники изымали отпечатки пальцев рук с различных поверхностей и проводили дактилоспопирование.

В завершение встречи школьники поблагодарили полицейских за интерактивное мероприятие, а некоторые ребята выразили желание в дальнейшем связать свою судьбу со службой в полиции.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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