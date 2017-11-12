В Новороссийске вновь состоится акция по сбору опасных отходов для утилизации от населения

/Общество/

18 ноября 2017 года отделом экологической безопасности совместно с Агентством «Ртутная безопасность» будет проводиться Акция в рамках проведения Года Экологии по сбору опасных отходов для утилизации от населения.

К «опасным отходам», с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, относятся: просроченные лекарства, люминесцентные лампы, пустые флакончики аэрозольной краски, вышедшие из строя цифровые камеры, компьютеры, телевизоры, принтеры, айподы, плееры, мобильные телефоны и зарядные устройства, DVD, CD, видео и аудиопленки, пейджеры, картриджи от принтеров и другая электроника, зажигалки, фильтры для воды, стеклянные градусники, б/у шины, использованная или сломанная бытовая техника (холодильники, кондиционеры и т.д.). Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей!

В батарейках содержится множество различных металлов — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред здоровью.

Акция будет проводиться 18 ноября 2017 г. с 10:00 до 14:00 часов на двух площадках:

Гипермаркет «Магнит» ул. Мира, 3 на парковке со стороны ул. Магистральной;

ТЦ «Южный», ул. Г. Десантников, 2 со стороны пр. Дзержинского напротив магазина «Белошвейка».

Источник: Пресс-служба аадминистарции МО Новоросийск