Новобранцы из Крыма пополнят состав 150 мотострелковой дивизии в Ростовской области

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Сегодня, во Всероссийский день призывника, на сборном пункте военного комиссариата Республики Крым сформирована первая команда военнослужащих призывной кампании «Осень-2017» для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области.

Новобранцы прошли профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию. На сборном пункте призывников переодели в военную форму одежды, оформили банковские и персональные электронные карты и выдали армейские несессеры.

16 ноября самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих со сборного пункта отправят к местам прохождения военной службы в Ростовскую область.

На аэродроме новобранцев будут встречать представители воинских частей, в которых военнослужащие будут в дальнейшем проходить военную службу. В воинских частях с военнослужащими проведут первоначальное психологическое обследование на определение уровня морально-психологической устойчивости. Все военнослужащие будут распределены согласно имеющегося образования по мотострелковым, танковым, артиллерийским и тыловым подразделениям.

Более 60 новобранцев пополнят подразделения недавно сформированной 150 мотострелковой дивизии ЮВО.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа