Владимир Синяговский: Необходимо активно включать молодых в законотворческую деятельность

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15 ноября 2017 года в общественной приемной депутата состоялась встреча Молодежного экспертного совета при депутате Государственной Думы ФС РФ В. И. Синяговском. Несмотря на то, что депутат принимает активное участие в парламентской неделе в городе Москве, работа в регионе не утихает ни на один день и находится под контролем депутата.

Посредством конференц-связи Владимир Синяговский напутствовал молодых коллег на конструктивную дискуссию.

Молодые люди обсуждали законопроекты, внесенные на рассмотрение пленарного заседания на 17 ноября. Особо острая дискуссия развернулась вокруг двух актуальных тем: №17302-7 «О внесении изменений в статью 36 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» и №526719-6 «О внесении изменений в статью 5 и 38 Федерального закона «О рекламе».

- Убирая рекламу с квитанций по оплате за коммунальные услуги, разработчики забыли учесть возможность размещения на оборотной стороне социальной рекламы, - поделилась координатор молодежного совета Маргарита Чикова.