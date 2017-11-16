В России введен обязательный налог на домашних животных

/Общество/

В минувшую пятницу Госдумой был одобрен беспрецедентный законопроект: о введении налога на домашних животных. Он уже вступил в силу и коснется тех граждан, которые содержат у себя домашних животных. Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Василенко сообщил, что этот закон планировалось принять в еще в весеннюю сессию Госдумы 2015 года.

На то, чтобы определиться, на содержание каких именно животных будет вводиться налог и каков может быть его размер, потребовалось два года. За это время в законопроект было внесено множество поправок, определили размеры налогов на различные виды животных и меры наказания, применяемые к нарушителям закона. На данный момент закон уже подписан и вот-вот вступит в силу.

Говоря о размерах налога, один из депутатов отметил, что цель данного закона — не содрать деньги с владельцев домашних животных, а приучить их нести ответственность за своих питомцев.

«Это может быть хоть три рубля, хоть сто. Важно научить людей отвечать за своих животных, а конкретные меры нам только предстоит обсуждать».

Однако, при обсуждении этого законопроекта депутаты зашли слишком далеко, и теперь тарифы на содержание даже обычных кошек и собак, не говоря уже о крупном рогатом домашнем скоте, переходят все границы.

Сообщается, что налог на содержание кошек составит от 3 до 5 тысяч рублей за одно животное. На содержание собак — от 10 до 15 тысяч рублей за одного песика. Точный размер будет определяться в зависимости от породы животного, его размеров и цели содержания. Если вы держите пару породистых щенков с целью разведения, они обойдутся вам в более крупную сумму.

Источник: http://funnymom.ru/v-rossii-vveden-obyazatelnyj-nalog-na-domashnih-zhivotnyh/?utm_source=Facebook&utm_medium=Dazira&utm_campaign=bogdan&utm_term=v-rossii-vveden-obyazatelnyj-nalog-na-domashnih-zhivotnyh