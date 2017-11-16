В Дивноморском благоустраивают новый сквер

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Полноценная парковая зона для детей и взрослых будет расположена в жилом микрорайоне по улице Горной.

Площадь благоустраиваемой территории составляет порядка 1 гектара. Там оборудуют несколько детских площадок, установят спортивный комплекс, лавочки, разобьют клумбы, а также сделают освещение. Уже сейчас рабочие разметили на территории будущего сквера пешеходные дорожки и приступили к укладке тротуарной плитки. В ходе посещения села глава муниципалитета Виктор Хрестин обратил внимание строителей, что работы должны производиться не только качественно, но и сама плитка должна быть более яркой. Также в рамках рабочей поездки Виктор Хрестин совместно с главой Дивноморского округа Владимиром Сосовым определили места, где будут оборудованы новые остановочные павильоны по ул. Горной, между улицами Короленко и Октябрьской. С такой просьбой неоднократно обращались жители села на отчетных встречах и личных приемах главы.

Побывал глава муниципалитета и на стадионе села Дивноморское. Помимо самого футбольного поля, также по просьбам сельчан там оборудовали волейбольную площадку. Виктор Хрестин с Владимиром Сосовым на месте обсудили план дальнейшего благоустройства этого спортивного объекта. В частности была запланирована установка спортивных тренажеров, оборудование воркаут-площадки, а также оформление входной группы. Этот стадион должен стать центральным объектом для проведения муниципальных соревнований. Не исключаю, что здесь будут проходить и какие-то культурно-массовые мероприятия: искусственное поле позволяет устанавливать здесь сцену, да и вместимость стадиона довольно-таки большая, - подчеркнул Виктор Хрестин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик