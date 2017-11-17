Сокровища Алмазного фонда появились на почтовых марках

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16 ноября в почтовое обращение вышли четыре почтовые марки, посвящённые Алмазному фонду Российской Федерации.

На марках номиналом 22 рубля изображены сокровища Алмазного фонда: алмаз «Орлов», держава, брошь с изумрудом и кулон с малиново-розовым турмалином. Размер марки – 37x37 мм. Тираж каждого сюжета – 225 тыс. экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения Почты России.

Алмазный фонд Российской Федерации входит в состав Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней и представляет собой собрание государственных регалий, уникальных самородков драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, имеющих мировое историческое и художественное значение.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Источник: Почта РФ