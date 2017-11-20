Сотрудница Почты России спасла двоих детей на пожаре

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Почтальон Светлана Абрамова из посёлка Умба Мурманской области, доставляя почту по маршруту, спасла двух малолетних детей из горящей квартиры.

Утром в субботу почтальон разносила почту жителям поселка. В одну из квартир жилого дома по Беломорской улице она принесла заказное письмо. Дверь почтальону никто не открыл, но женщина почувствовала запах гари, доносящийся из квартиры. Она стала стучать громче и толкнула дверь, которая оказалась незапертой. В задымленном коридоре стоял маленький мальчик, он сумел рассказать, что в одной из комнат осталась его трехлетняя сестра. Огонь и сильное задымление не остановили Светлану Абрамову. Она сначала вывела из квартиры 8-летнего мальчика, а затем, прикрыв голову курткой, вернулась за его сестренкой и вынесла её на руках.

К тому времени едкий дым заполнил весь подъезд, затруднив выход на улицу. Поэтому почтальон вместе с детьми зашла в квартиру к соседке напротив, откуда оперативно вызвала пожарную бригаду. Жители соседних домов помогли женщинам и детям выбраться на улицу через окно. Дождавшись приезда пожарных и медиков, Светлана Абрамова передала им детей и отправилась дальше по маршруту разносить почту.

«Когда дверь в квартиру открылась, – вспоминает Светлана Абрамова, – я увидела густой дым и плачущего мальчика. А в одной из комнат в кроватке под одеялом спряталась его младшая сестренка. Не было ни страха, ни паники. Единственное, о чем я думала в тот момент, как спасти детей из горящей квартиры. К счастью, мне это удалось, и дети остались живы».

Светлана Владимировна Абрамова работает почтальоном отделения почтовой связи поселка Умба два года. Ей 59 лет, у неё трое взрослых детей и двое внуков.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре, решением руководства Почты России Светлана Абрамова будет представлена к награде.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края – филиала ФГУП «Почта России»