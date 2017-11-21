Павла Дурова подозревают в хирургическом исправлении своей юношеской лысины

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Создателя соцсети ВКонтакте Павла Дурова заподозрили в смене облика. Если сравнить его нынешние фотографии и снимки из юности, то кажется, что это два совершенно разных человека. Пластический хирург Валерий Стайсупов прокомментировал все перемены во внешнем виде Дурова.

По словам специалиста, на всех фотографиях, которые есть в сети, точно один и тот же человек - Павел Дуров. Но по прошествии лет с ним произошли разительные перемены. В юности он был более лопоухим, чем сейчас. Поэтому Валерий считает, что Дуров сделал отопластику - пластическую операцию по исправлению ушных раковин.

На ранних фотографиях Павла Дурова заметно, что у него появились залысины, которые должны были привести к полному облысению. Однако сейчас Павел может похвастаться роскошной шевелюрой. Стайсупов рассматривает три варианта решения этой проблемы: пересадка волос, парик или мастерская работа стилистов.

Источник: https://ruposters.ru/